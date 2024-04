Efringen-Kirchen: Besucher kamen aus Hamburg zur Ausstellung

Auch sonst gab es interessante Hinweise von Bürgern zum Buch und zur Ausstellung. „Bei einer Neuauflage werden wir ein paar Nachträge aufnehmen und Textstellen verbessern“, erläuterte Weißer. Aus Kleinkems bekamen die Buchautoren ein Privatfoto einer weiteren Feldbahn ausgeliehen. „Die hatten wir nicht auf der Platte, die war uns unbekannt und wir wissen auch deren genauen Verlauf noch nicht, da werden wir wohl mal mit Ortsvorsteher Jörg Kratz das Kleinkemser Archiv durcharbeiten müssen“, sagte Hugenschmidt. Ebenso wurde den passionierten Eisenbahnexperten von einer weiteren Wartstation berichtet, die bisher nicht im Buch erwähnt is. „Was wir bisher auch nicht gefunden haben, ist das Dokument, das bestätigt, dass der Kleinkemser Bahnhof architektonisch einen Preis bekommen hat“, erwähnt Linke

Gefragt wurde von einigen Besuchern, warum sich das Buch ausschließlich mit der Bahnstrecke auf Efringen-Kirchener Gemarkung beschäftige, denn vom Bau her sei der Abschnitt von Schliengen bis Efringen und Kirchen in einem Stück realisiert worden. Bei einer Neuauflage wollen die Autoren einen Abschnitt zu Schliengen, Bellingen und Rheinweiler aufnehmen.

Bücher fast vergriffen

300 Buch-Exemplare wurden aufgelegt, fast alle sind verkauft. Es gibt weitere Bestellungen, so dass nachgedruckt werden kann. Exemplare gingen auch in die Badische Landesblibliothek und in die Deutsche Nationalbibliothek nach Frankfurt. Auch in Fachzeitschriften wurde das Buch beworben. Als „richtig toll“ bezeichnen die Autoren die ausführliche Beschreibung des Buchs in der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte – da hieß der letzte Satz ‚Bleibt nur eines – kaufen‘“, freute sich Weißer.