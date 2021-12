Efringen-Kirchen Biontech ist Mangelware

Um so mehr freut er sich den Bürgern, aber auch Mitarbeitern der Schule, Feuerwehr und Verwaltung eine zusätzliche Impfmöglichkeit bieten zu können. Dies sei dem außerordentlichen Engagement der Ehrenamtlichen zu verdanken, lobte Vogelpohl.

Impfung für Kinder ab fünf Jahren

„Die Bevölkerung braucht klare Ansagen, wie man einen Impftermin buchen kann“, appelliert Bürgermeister Schmid an die Landesregierung. Gemeinden könnten dies nicht in Alleinregie organisieren. Kienle und sein Team impfen indessen weiter, auch Kinder ab fünf Jahren. 60 Dosen des entsprechenden Impfstoffs (Biontech) seien bereits bestellt, ein Kinderarzt gehöre zu seinem Team, sagte Kienle.

Von der Gemeinde Efringen-Kirchen, die ab Mitte Dezember in Absprache mit dem Schulzentrum wieder die Mehrzweckhalle für die Impfaktionen zur Verfügung stellt, fühle man sich sehr gut unterstützt. Die nächsten Impftermine finden am kommenden Donnerstag und Freitag noch im evangelischen Gemeindehaus statt (bereits ausgebucht). Weitere Impftermine gibt es am Donnerstag,16., Freitag, 17., und Samstag, 18., Mittwoch, 29. und Donnerstag, 30. Dezember, in der Mehrzweckhalle in Efringen-Kirchen.

Weitere Informationen: Die Terminvergabe erfolgt unter: www.impfen-ek.de oder per E-Mail an info@impfen-ek.de Unter der E-Mail-Adresse kann sich auch melden, wer als ehrenamtlicher Helfer bei der Impfaktion dabei sein will. Pro Schicht werden 16 Personen als Helfer gebraucht.