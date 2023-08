Efringen-Kirchen Bläserklassen als Erfolgsmodell

Martin Frey, seit sechs Jahren Vorsitzender, sieht den Musikverein Egringen gut gewappnet für die Zukunft. Foto: Siegfried Feuchter

Das Interesse an der Musikausbildung ist groß. Inzwischen gibt es zwei Bläserklassen mit Schülern der dritten und vierten Klasse. 35 Jungen und Mädchen nutzen jeden Dienstag das musikalische Angebot. Zusätzlich bietet der Verein für die Schüler der Bläserklasse einmal in der Woche Einzelunterricht an, den qualifizierte Ausbilder gestalten.

Subventionierte Gebühr

Von den zehn Ausbildern kommen vier vom Verein, darunter Schriftführerin Christina Köster, die Klarinette unterrichtet. Teilnehmer des Unterrichts in der Bläserklasse müssen eine vom Verein subventionierte Gebühr von 60 Euro pro Monat bezahlen, wobei pro Jahr zehn Monate berechnet werden.

„Wir unterstützen den musikalischen Nachwuchs im Rahmen unserer Möglichkeiten“, betont Frey mit dem Hinweis, dass der Verein seine 100 eigenen Instrumente kostenlos zur Verfügung stellt, während das Notenmaterial sowohl vom Verein als auch von der Schule bereitgestellt wird. Ziel ist es, dass die jungen Musiker der Bläserklassen das bronzene Abzeichen für das Jugendorchester anstreben, deren Prüfungen in Egringen stattfinden. Das silberne Abzeichen beim Verein Bund Deutscher Blasmusikverbände wird an der Akademie in Staufen erworben.

60 junge Musiker

Neben den bewährten Bläserklassen hat der Egringer Musikverein ein Vorstufenorchester unter dem Dirigat von Marvin Aberer, der zusammen mit Milena Bauer die Jugendabteilung des Vereins leitet, sowie ein Jugendorchester unter der Leitung von Marc Braun. Insgesamt betreut der Verein 60 Jungmusiker, die in verschiedenen Gruppen im Schulgebäude, im Rathaus, im Vereinsheim und auch in Privaträumen unterrichtet werden.

„Wir haben bereits 17 Neuanmeldungen für die Bläserklassen“, freut sich Martin Frey über die sich im neuen Schuljahr fortsetzende Erfolgsgeschichte. Nicht nur die jungen Musiker sind mit Begeisterung bei der Sache, sondern auch deren Eltern engagieren sich für den Musikverein, dessen zehnköpfiger Vorstand laut Vorsitzendem auch großen Wert auf Kameradschaft und Geselligkeit und damit auf ein harmonisches Vereinsleben legt. Und auch 15 Firmen unterstützen die erfolgreiche Arbeit des Egringer Musikvereins.