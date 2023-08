Efringen-Kirchen Blick auf drei Jahrzehnte Förderkreis

„Eigentlich wollten wir diese Ausstellung bereits 2020 zeigen, aber Corona hat uns ausgebremst. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir die Ausstellung jetzt noch zeigen können“, begrüßte Helga Meier die Anwesenden. Sie erinnerte mit einer Übersicht an verschiedene „Meilensteine“ aus der Vereinsgeschichte. Im Oktober 1990 war der Förderkreis „Museum in der Alten Schule“ gegründet worden. Der erste Vorsitzende war Felix Poeschel, sein Stellvertreter war Hans-Jürgen Rung. Im Mai 1993 eröffnete das Museum in der Alten Schule. 1995 konnten im Jaspisbergwerk die ersten Führungen stattfinden. Zum Tag des Geotops wird das Bergwerk auch dieses Jahr wieder geöffnet. „1998 haben wir dann begonnen, historische Gebäude in den Ortsteilen zu beschildern“, berichtete Meier weiter. Inzwischen sind rund 80 Objekte beschildert und es kommen immer noch einzelne hinzu. Die ersten Schilder müssen jetzt erneuert werden, da die Schrift inzwischen verblasst ist. Eine 60-seitige Broschüre mit Fotos und Texten zu den beschilderten Gebäuden hat der Förderkreis heraus gegeben. Sie ist im Rathaus und im Museum erhältlich. 2007 verließ Verena Alborino das Museum, neue Museumsleiterin wurde Maren Siegmann

2010 wurden über 70 Kleindenkmale in und um Efringen-Kirchen erfasst, dokumentiert und mit Fotos an das Landratsamt weitergegeben. Das Projekt Kleindenkmale wurde vom Landkreis Lörrach initiiert und gefördert. „2016, am Tag des Bürgerengagements, wurden wir als Verein für unseren Einsatz um das Jaspisbergwerk vom Landkreis Lörrach gewürdigt“, erinnerte Meier.