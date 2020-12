Efringen-Kirchen Blick auf modernen Unterricht

Der Besuch der Schule bot die Möglichkeit, die positiven Veränderungen der Digitalisierung auf den Unterricht hautnah mitzuerleben, heißt es in einer Mitteilung. In den bereits fertiggestellten Klassenräumen sind neben digitalen Tafeln, W-Lan und Dokumentenkameras auch Tablets fester Teil des zukunftsorientierten Unterrichts. Die Schüler seien von den neuen Lernmöglichkeiten begeistert. Ein engagiertes Kollegium trage maßgeblich zum Erfolg bei, so Pilz.

Nebst dem digitalen Ausbau wird jedoch auch in die Arbeitsatmosphäre investiert. So werden Klassenzimmer in einem freundlichen Gelbton gestrichen und die Beleuchtung erneuert. Zusätzlich werden laut Mitteilung ergänzend zu regulären Klassenzimmern Lernräume für neue Lernkonzepte eingerichtet.