Das Team der „Zeitbankplus“ Efringen-Kirchen bietet eine Führung zur Orchideenwiese in Istein an. Die Teilnehmer können am Freitag, 7. Juni, die einzigartige Schönheit natürlichen Ursprungs bei einer Führung über die Orchideenwiese bei Istein mit Silke Büchl von der Bergwacht Istein erleben. Es wird darum gebeten, stets auf dem für die Führung vorgesehenen Weg zu bleiben und die Wiese nicht zu betreten. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Parkplatz am Fußballplatz in Istein (zirka 500 Meter Fußweg zur Wiese). Die Führung dauert etwa eine Stunde. Anschließend ist eine Einkehr im Gasthaus „zum Sternen“ in Istein geplant. Die Führung findet nur bei gutem Wetter statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis Freitag, 31. Mai, bei Birgit Meier, per E-Mail an birgit.meier@ mail.de, gebeten.