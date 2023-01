Efringen-Kirchen Böllerschüsse zum neuen Jahr

Auch für den Bau zweier Mini-Modulhäuser hatte sich das Gremium ausgesprochen, jedoch habe es seit geraumer Zeit hierzu keine Rückmeldung aus dem Landratsamt gegeben. „Mir lön uns überrasche“, lautete Wahlers lakonische Reaktion darauf.

Ende 2021 konnte das gemeinsame Ortssippenbuch von Blansingen und Welmlingen vollendet werden. Wahler erinnerte daran, dass kurz zuvor der nach Helmut Fehse zweite Autor Günter Henn verstorben war.

Ein großes Dankeschön sprach sie unter dem spontanen Applaus der Anwesenden der Feuerwehr für ihr Engagement auch in schwierigen Zeiten aus. Ihr Dank galt zudem den Mitgliedern des Ortschaftsrates, sowie allen, die sich als Helfer oder Spender teils nicht unerheblicher Summen für das Gemeindeleben eingesetzt haben.

„Die Dinge abwägen“

In ihrem Ausblick kündigte die Ortsvorsteherin unter anderem die Überprüfung aller im Gemeindeeigentum befindlicher Gebäude an, die für alle durchaus noch einmal „schmerzlich“ werden könne. In die Mittelanmeldung für den Haushalt 2023 sei unter anderem auch wieder das Projekt „Neue Ortsverwaltung“ aufgenommen worden. In diesem Zusammenhang mahnte und wünschte die Ortsvorsteherin für die Zukunft – durchaus auch mit Blick auf die Verwaltungen -, mit Bedacht an solche Dinge heranzugehen „un au alles richtig abz’wäge un offe mit d’ Bevölkerig des dann z’kommuniziere!“