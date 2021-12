Dass Weiler und Isteiner Breifmarkensammler sich seit 50 Jahren in Istein treffen, erst im „Rebstock“, dann im „Sternen“ und seitdem in der Sportgaststätte in Istein, kam laut Maier so: Durch seine Arbeitsstelle in Weil habe er den begeisterten Sammler Karl Zimmermann kennengelernt und dann mit ihm und weiteren jungen Männern 1971 den Verein ins Leben gerufen. Darunter befanden sich auch der heutige zweite Vorsitzende und Kassierer Konrad Böhler sowie Horst Rupp, der heute aber nicht dabei sein kann. In Weil habe es damals keine Wirtshäuser gegeben, die den Sammler-Stammtisch bei sich beherbergen wollten, berichtet Maier. So wurde Istein zum Dreh- und Angelpunkt des Vereins.