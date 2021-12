Efringen-Kirchen Bürgerbus beschenkt Fahrgäste

Dies alles musste in einem mit rotem Seidenpapier ausgeschlagenen Schuhkarton Platz finden.

Freude bei den Beschenkten

„Unsere Überlegung war, dass die älteren Leute jetzt nicht mehr so gut rauskommen“, erklärt Christiane Breuer, Leiterin des Bürgerbus-Teams, Initiatorin und engagierte Beifahrerin der Weihnachtstour über die Dörfer. Routiniert am Steuer saß Hans-Jörg Obermeier. Die Freude bei den Beschenkten war groß: „Eigentlich müßten wir dem Bürgerbus-Team etwas schenken“, meinte eine alte Dame, die regelmäßig den Fahrdienst in Anspruch nimmt und sich jedes Mal darauf freut, dort andere Fahrgäste zu treffen. „Auch unter den Corona-Beschränkungen sitzt man mit jemandem im Bus, den man schon länger nicht gesehen hat, und die Fahrzeit reicht für ein kleines Schwätzchen.“ Einige aus dem Bürgerbus-Team hatten im Frühjahr dieses Jahres die Impfaktion in Efringen-Kirchen mit aufgebaut und dafür Spenden erhalten, aus denen jetzt die Weihnachtspräsente für die Fahrgäste finanziert wurden.

In einem Brief wurde auch auf das bevorstehende fünfjährige Bestehen des Bürgerbusses im April 2022 hingewiesen. Die Päckchen für die Fahrgäste aus Istein verteilte Alwin Martin bei seiner Bürgerbus-Tour am Dienstag. Auch dort seien die Beschenkten ganz gerührt gewesen, berichtet Breuer.