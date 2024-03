Efringen-Kirchen: Bürgermeisterin Holzmüller legt sich nicht fest

Fortgeführt wurden die Beschilderungen historischer Gebäude. Zu den bestehenden 24 Schildern sind aktuell drei neue an der Säg- und Schleifmühle in Kirchen und an der Öltrotte, sowie in Istein am Alten Pfarrhof und in Mappach am Alten Schulhaus hinzugekommen. Die „Spaziergangflyer“ durch die Ortsteile, die der Verein konzipiert hat, sind jetzt ebenfalls überarbeitet. Der Kalender mit historischen Eisenbahnfotos für 2024 verkaufte sich gut, der neue für 2025, bei dem historische Ansichten aus den Ortsteilen den heutigen gegenüberstellt werden, wird dann ab Oktober 2024 zu kaufen sein, versprach die Vorsitzende.