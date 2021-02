Efringen-Kirchen Dank für Spenden

Efringen-Kirchen (ilz). Fast 8000 Euro an Zuwendungen gingen im zweiten Halbjahr 2020 an die Gemeinde Efringen-Kirchen. Wie Rechnungsamtsleiterin Daniela Wenk in der jüngsten Gemeinderatssitzung darlegte, umfasst die Spendenliste für den Zeitraum vom 28. Juli bis 30. Dezember 17 Geldspenden unter 100 Euro mit einem Gesamtvolumen von 827 Euro sowie neun Geldspenden in Höhe von insgesamt 7041 Euro. Für die Kammerkonzerte Efringen-Kirchen gingen insgesamt 800 Euro ein. Die Belegschaft des Kalkwerks Istein hat aus der Auflösung einer Sterbekasse je 1000 Euro an die drei Kindergärten Istein, Wintersweiler und Huttingen gespendet. Der Elternbeirat des Kiga Huttingen hat darüber hinaus 291 Euro einbezahlt. Die Feuerwehrabteilungen erhielten insgesamt 2350 Euro von verschiedenen Spendern. Der Brauchtumspflegeverein Welmlingen hat sich mit 500 Euro an der Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel beteiligt, und für den Heimatbrief gingen insgesamt 290 Euro von verschiedenen Privatleuten ein. Die Spenden für den Bürgerbus beliefen sich auf 394 Euro. Besonders erfreut zeigte man sich darüber, dass eine eigentlich für das Chlimsefest gedachte Spende der Sparkasse dem Ortsteil Istein nun anderweitig zukommen kann. Das Fest hatte coronabedingt ausfallen müssen.