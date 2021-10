Efringen-Kirchen Den Blick gen Himmel richten

Von Zoë Schäuble

Efringen-Kirchen. Am 25. September startete der Werbe-Jungfernflug, wie Brändlin, Obstbaumeister und Regionalleiter im Dreiländereck von „Wochenmarkt 24“, erzählt. Mit einem an ein Ultraleichtflugzeug angehängtes Schleppbanner überflog Pilot Heinz Korella, der die in Eschbach im Markgräflerland gelegene Firma Air Profis by Korella’s Aero Service leitet, Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Lörrach, Weil am Rhein, Binzen, und Efringen-Kirchen. Dass das Flugzeug trotz des geringen Lärmpegels einige Blicke auf sich zog und die Werbeaktion damit geglückt war, berichteten die Efringen-Kirchener Brändlin am darauffolgenden Tag. „Viele Kinder haben den Bannerschlepp am Himmel entdeckt.“