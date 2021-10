Efringen-Kirchen Den Isteiner Klotzen nicht verbauen

Bebauungsplan ist nicht mehr zeitgemäß

Mit dem Abriss des derzeit auf dem Grund befindlichen Zwei-Familien-Hauses mit Doppelgarage und dem geplanten Neubau erspare man etliches an Erschließungsfläche und könnte bereits bestehenden Baugrund nutzen. „Was die Kosten natürlich verringert“, erklärte die Grundstückseigentümerin. Efringen-Kirchens Bauamtsleiter Marc Braun begrüßte zwar den Vorschlag, auf dem Grundstück Änderungen vorzunehmen, verwies aber auf die Rechtsgültigkeit des in die Jahre gekommenen Bebauungsplans. „Die Planung sieht einige Überschreitungen des Plans vor und das letzte Wort hat die Baurechtsbehörde.“ Als besonders diffiziles Vorhaben wertete Braun die Vollgeschossigkeit einer zweiten Etage: „In der Vergangenheit hat das Landratsamt solchen Anliegen in der Regel nicht zugestimmt.“ Im rund 45 Jahre alten Plan ist zudem keine Baugrenze im rückwärtigen Bereich des Grundstücks eingezeichnet, was die Beurteilung durch die Baurechtsbehörde ebenfalls unvorhersehbar mache. Mauch: „Die Situation hat sich innerhalb der vergangenen 40 Jahre verändert, die Welt dreht sich weiter.“ Als nicht mehr zeitgemäß empfanden auch die Räte den Bebauungsplan und werteten die Innenraumverdichtung, die in diesem Zusammenhang eine Erschließung von neuem Baugrund umginge, als sinnvoll. Dennoch stimmten vier der anwesenden Räte und damit die Mehrheit gegen die Bauvoranfrage.

Was die Isteiner Räte und Bürger sagen

Isteiner Bürger und Anwohner der angrenzenden Gebiete wünschten sich eine optisch passende Siedlung, Reihenhäuser, so der Konsens, passten nicht in die Ortschaft. „Wir wollen zudem kein Dorf im Dorf“, präzisierte ein Isteiner. Neben der Befreiung der Geschossigkeit sieht die Bauvoranfrage zudem die Überschreitung der Grundflächenzahl, das Unterschreiten der bestehenden Baulinie, das Überschreiten der Dachneigung sowie die Befreiung von der vorgeschriebenen Gaubenhöhe und -breite vor. Vor dem Klotzen in die Höhe zu bauen und so den freien Blick auf die Erhebung zu versperren, könne zudem nicht die Lösung sein, argumentierte ein Anwohner. Ratsmitglied Florian Hanke überlegte, wie die sichere Erreichbarkeit der von der Straße abseits gelegenen Gebäude im Notfall gewährleistet würde. „Was passiert, wenn es in der letzten Reihe brennt?“ Die vorgesehenen Straßen seien für die Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr zu schmal. Allerdings müssten lediglich 30 Meter mit dem Schlauch überbrückt werden und eine Installation eines Hydranten im Gebiets sei möglich, so Mauch.

Trotz der Ablehnung der Räte wird die Bauvoranfrage im November im Technischen Ausschuss diskutiert..