Efringen-Kirchen: Der Buß- und Bettag wird in St. Peter groß gefeiert

Kirche ist 850 Jahre alt

Die Blansinger Kirche St. Peter war dieses Jahr schon mehrfach Ziel eines wahren Gästestroms. Besucher aus Nah und Fern strömten in das kleine Gotteshaus, etwa anlässlich der Konzertreihen. Urkundlich erstmals im Jahr 1173 erwähnt, ist der spätgotische Sakralbau St. Peter nunmehr 850 Jahre alt. Auch verschiedene christliche Anlässe zogen dieses Jahr die Gäste an. Einige Veranstaltungen, etwa Andachten, gestaltete das Ehepaar Teichmanis als Bewohner des Pfarrhauses. Der Buß- und Bettag stehe im Zeichen der Besinnung und Umkehr, früher sagte man Reue, so Horst Teichmanis. Den liturgischen Rahmen des Gottesdienstes gestalte die Dekanin, die Predigt halte Prälat Professor Traugott Schächtele.

Der stille Feiertag sorgt vor allem in grenznahen Regionen für Verwirrung. Denn seit Mitte der 1990er Jahre ist der Buß- und Bettag ein normaler Werktag – außer im Freistaat Sachsen. Im Freistaat Bayern sind zumindest die Schulen geschlossen. Für viele Gläubige gilt die Abschaffung als Fehlentscheidung. 1995 war es, als die Bundesregierung beschloss, den Feiertag fallen zu lassen. Die evangelische Kirche habe ihn geopfert, damit der Arbeitgeberanteil an der neu geschaffenen Pflegeversicherung ausgeglichen werden konnte, wie es heißt. Das Positive: Teilweise steht der Tag höher im Kurs als zuvor.