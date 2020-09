Efringen-Kirchen Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Darüber hinaus teilt der Gewerbeverein mit, dass die Gewerbeschau, die für das Jahr 2021 geplant war, um ein Jahr – also auf 2022 – verschoben wird. „Wir müssen mit der Planung immer gut ein Jahr im Voraus beginnen“, legt Vormann dar. Da aufgrund der Corona-Krise aber nicht abzusehen sei, wie sich die Situation entwickeln wird, fehle die notwendige Planungssicherheit.

Zusammenarbeit mit Winzerfestgemeinschaft angestrebt

Dabei hätte der Gewerbeverein für die nur alle drei Jahre stattfindende Gewerbeschau eigentlich große Pläne gehabt. Denn wie Vormann erklärt, schwebt ihm eine Zusammenarbeit mit der Winzerfestgemeinschaft vor. Die Idee: Statt Winzerfest und Gewerbeschau wenige Wochen voneinander getrennt zu veranstalten, könnte man beides miteinander vereinen und die Kräfte beider Veranstaltungen bündeln. Dafür seien aber noch zahlreiche Gespräche und letztlich auch eine verlässliche Planung unerlässlich. Aufgeschoben ist in diesem Fall aber nicht aufgehoben, denn an der Idee der Kombination aus Winzerfest und Gewerbeschau will man weiter festhalten und diese auch umsetzen, sobald es die Situation wieder ermöglicht.

In unmittelbarer Zukunft muss der Gewerbeverein nun aber zunächst einen Termin für seine diesjährige Hauptversammlung finden, in deren Rahmen der Austritt aus dem BDS beschlossen werden soll. Der Grund dafür wiederum ist, dass sich die Mitgliedschaft aus Sicht des Gewerbevereins nicht mehr lohnt. Ein nicht unwesentlicher Anteil der Mitgliedsbeiträge fließe an den BDS, wobei man gleichzeitig bei wichtigen Themen ein Entgegenkommen vermisse. Zuletzt etwa – und damit schließt sich der Kreis – als es um die Finanzierung weiterer Hütten für den Weihnachtsmarkt ging.

Zudem sei man in der Regio inzwischen der einzige Gewerbeverein, der noch Mitglied ist. Ein Austausch mit anderen Gewerbevereinen zu BDS-Themen sei daher nicht mehr möglich, erklärt Vormann.