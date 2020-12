Efringen-Kirchen Die Blasmusik prägt sein Leben

Der passionierte Hornist war nicht nur ein begeisterter Musiker, sondern auch viele Jahre in Vorstandsämtern stark engagiert. Von 1972 bis 1986 verantwortete Grässlin akribisch die Finanzen des Vereins, ehe er für weitere 15 Jahre das Amt des Vorsitzenden inne hatte und dieses souverän führte. Doch damit nicht genug: Der heutige Seniorchef der Firma Kälte Klima Grässlin war auch zwölf Jahre bis 2009 Vorsitzender des Alemannischen Musikverbands. Eine Aufgabe, die ihm ebenfalls „viel Spaß“ gemacht hat.

Hans Grässlin war 1960 zusammen mit Siegfried Wenk und Helmut Sutter einer der jüngsten Musiker, als er nach erfolgreich absolvierter Ausbildung mit 14 Jahren in das Aktivorchester des Musikvereins Egringen übernommen wurde. Heute ist der Hornist aktuell der dienstälteste Musiker seines Heimatorts. Die Blasmusik und der Musikverein, der sich in diesen sechs Jahrzehnten dank einer intensiven Jugendausbildung zu einem renommierten Blasorchester in der Region entwickelt hat, sind ein wichtiges Stück seines Lebens. „Das gemeinsame Musizieren und das gesellige Miteinander im Verein sind die Basis für ein funktionierendes dörfliches Gemeinschaftsleben“, weiß der Vater von drei Kindern und vierfache Großvater. Hans Grässlin ist auch stolz darauf, dass alle seine Enkel ebenfalls musizieren, zwei bereits im Aktiv-Orchester und zwei im Jugendorchester.

Neun Dirigenten – Hans Rohrbeck, Kurt Gutmann, Emil Schuler, Siegfried Wenk, Ulrich Winzer, Otto Hildenbrand, Heinz Benz, Miguel Etchegoncelay und aktuell Carl-Philipp Rombach – hat der 74-Jährige erlebt. Dabei habe jeder auf seine Art positive Impulse gesetzt und das Blasorchester musikalisch weiterentwickelt. Das musikalische Niveau, das stets unter der Devise „Gemeinsam in die Zukunft“ erarbeitet worden sei, habe sich Jahr für Jahr bei den Jahreskonzerten widergespiegelt, stellt der Vollblutmusiker fest.

60 Jahre Musizieren heißt 60 Jahre lang wöchentliche Proben, dazu viele Konzerte, Gastauftritte, Feste, Ständchen und einiges mehr. Auf Hans Grässlin, ein kontaktfreudiger Mensch, war stets Verlass. Er scheute nie die Übernahme von Verantwortung – sei es im Verein oder im Geschäft. Er gehört zu den Säulen des Musikvereins Egringen, wie seine langjährige Vorstandstätigkeit und sein vielfältiges Engagement beweisen. Als es 1986 um ein neues Vereinsdomizil an der Feuerbacher Straße ging, war Grässlin als damaliger Vorsitzender die treibende Kraft für ein Haus der Vereine an der Feuerbacher Straße. 4000 Arbeitsstunden an Eigenleistung investierten Mitglieder der Egringer Vereine in das Projekt, das am 8. September 1989 eingeweiht wurde.

Wenn man Hans Grässlin nach den Höhepunkten seines Musikerlebens fragt, sagt er spontan: „Das waren viele, wenn ich nur an die erfolgreichen Konzerte, die Wertungsspiele, die früheren Waldfeste und die jährlichen Sommerfeste, die Kontakte zu befreundeten Vereinen und das funktionierende Gemeinschaftsleben denke.“ Doch ein Ereignis ist ihm in besonders guter Erinnerung: Im Jahr 1997 die Organisation des 7. Bundesmusikfests im Dreiländereck in seiner Eigenschaft als Verbandsvorsitzender. Denn in dessen Rahmen begeisterte das gemeinsame Konzert des Musikvereins Egringen zusammen mit den 70 Musikern des Königlichen Blasorchesters St. Joseph Pey-Echt aus den Niederlanden 500 Zuhörer in der Halle in Efringen-Kirchen.

Ein erfolgreicher Unternehmer

Ein gutes Zeitmanagement nennt der vitale 74-Jährige als Grund dafür, dass er es stets verstanden hat, seinen stark fordernden Beruf und sein Hobby unter einen Hut zu bringen. Denn Hans Grässlin, gelernter Kaufmann und Elektromeister, der zudem die Kältefachschule und die Prüfung zum Kältemeister erfolgreich absolvierte, hatte sich 1976 in Egringen selbstständig gemacht. Er spezialisierte sich auf Kälte- und Klimaanlagen und baute sein Handwerksunternehmen nach und nach aus. Heute zählt der Betrieb 38 Mitarbeiter, hat Kunden zwischen Waldshut und Freiburg und plant und baut Spezialanlagen weit über die Region hinaus. Den prosperierenden Betrieb, den der weitsichtige Unternehmer 2007 in einen Neubau im Eimeldinger Gewerbegebiet verlegt hatte, übergab er vor vier Jahren an seine beiden Söhne Frank und Jochen. Und der Firmengründer freut sich, dass bereits ein Enkel in den Startlöchern sitzt und eine Lehre als Kälte- und Klimatechniker absolviert.