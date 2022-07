Efringen-Kirchen Die Ernte aus vielen Jahren Schule

Den eigenen Weg finden und den Sinn im Leben erkennen, nannte er wesentliche Ziele im Leben, auch für die Neunt- und Zehntklässler aus Efringen-Kirchen und den umliegenden Orten, die nun, den Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche, den Schritt in eine weiterführende Schule wagen oder direkt mit einer Ausbildung beginnen. Ohne die Unterstützung von anderen ist dies alles nichts, betonte der Rektor und bedankte sich bei Lehrerkollegium und Eltern ebenso wie bei den Verwaltungsmitarbeiterinnen und den Hausmeistern. Den Ratschlägen des Schulleiters schloss sich Bürgermeister Philipp Schmid in einer engagierten „Mutmachrede“ an: „Ich möchte Sie zum Handeln motivieren“ und „Machen Sie sich in Ihrem Leben nie unnötig klein“ gab er den jungen Leuten mit auf den Weg. Die Elternbeiratsvorsitzende Sara Simen stellte zwei Schultüten verkehrt herum auf die Bühne, so dass man sie auch für zwei „spitze Berge“ hätte halten können und schwor die Absolventen darauf ein, dass jede Tal- und Bergfahrt im Leben zu meistern sei: „Jetzt habt Ihr die Voraussetzungen dafür.“