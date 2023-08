Efringen-Kirchen Die Erschließung des Neubaugebiets Egringen kommt voran

Zwölf Baugrundstücke in der Größe zwischen 400 und 600 Quadratmetern sind in dem Gebiet ausgewiesen. Laut Plan wird es zwei Einfamilienhäuser, acht Doppelhäuser sowie zwei Reihenhäuser mit jeweils drei Einheiten geben.

Platz für 24 Wohneinheiten

Interessenten für ein Grundstück müssen sich noch etwas gedulden. Laut Ortsvorsteher Meyer wird der Egringer Ortschaftsrat zunächst in seiner Sitzung am 10. Oktober darüber beraten, ob die Bauplätze nach den Vergaberichtlinien der Gemeinde vergeben werden oder ob die einzelnen Plätze diejenigen erhalten, die am meisten bieten. Den Vorschlag des Ortschaftsrats wird dann der Gemeinderat Efringen-Kirchen in seiner Oktober-Sitzung beraten. Dieser hat dann das letzte Wort. „Wenn im Oktober über das Vergabeverfahren entschieden wird, kann im November mit der Vermarktung und Vergabe der Plätze begonnen werden“, sagt Bernd Meyer, der bereits jetzt ein Interesse an den Bauplätzen ausmacht. „Es hat schon vereinzelt Anfragen gegeben“, stellt er fest.