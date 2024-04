Efringen-Kirchen: Die Frauen stehen ganz oben auf der Liste

In Egringen kandidieren Floristin Ieva Sikaite und Thomas Kapfer. In Huttingen schickt die Liste den Gemeinde- und Kreisrat Kevin Brändlin sowie Ortsvorsteher Jens Lauber ins Rennen. Der Isteiner Markus Britsche, seit fünf Jahren Gemeinderat, will seine Arbeit fortsetzen. Florian Hanke bringt als Geschäftsführer einer Technikfirma Unternehmergeist mit, ebenso Roland Brändlin, der nun im Ruhestand ist. Vierter Kandidat in Istein ist Lars Schwarz. Um den Sitz in Mappach bewirbt sich Claudia Scheurer, die seit fünf Jahren im Ortschaftsrat ist. In Welmlingen steht Karl Schailin auf der Liste. Bewerber in Wintersweiler ist Michael Lang.