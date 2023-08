Efringen-Kirchen Egringer Landjugend erreicht Nachwuchs

„Die schönen Räumlichkeiten der Landjugend spiegelten die positiven Berichte über die gut funktionierende Jugendarbeit in Egringen wider“, heißt es in der Mitteilung. Dabei betonte Julian Enderlin, Vorstandsmitglied der Landjugend, dass die hiesige Jugendarbeit komplett selbstständig organisiert sei und alle Aktionen und Arbeiten in Eigenleistung erbracht würden: „Die historischen Strukturen der Landjugend, unsere Selbstfinanzierung und der etablierte Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft machen es uns möglich, eine gute Jugendarbeit aufrechtzuerhalten und attraktive Räume für junge Menschen zu schaffen“, so Enderlin laut Pressemitteilung: „Bei unserem Engagement lernen wir Verantwortung zu übernehmen und bieten Jugendlichen im ländlichen Raum ein attraktives Angebot.“

Sowohl Landtagsabgeordneter Hoffmann als auch SPD-Gemeinderat Karl-Friedrich Hess erinnerten sich angesichts der Gemeinschaft an eigene frühere Tätigkeiten in Jugendarbeiten und lobten das Engagement der Egringer Landjugend.