Efringen-Kirchen Arzt klärt über Demenz auf

Demenz erkennen und behandeln

Mit einer Demenz leben in Deutschland aktuell rund 1,6 Millionen Menschen. Eine Heilung der Krankheit ist bis heute nicht möglich, heißt es in der Ankündigung. Um Demenzkranken die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, ist es wichtig, die Demenz rechtzeitig zu erkennen. Es wird auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Demenzformen und die Unterscheidung zur Alzheimer-Krankheit eingegangen. Von 2010 bis 2012 war Dr. Flückiger Klinikleiter Geriatrische Rehabilitation in der Geriatrischen Universitätsklinik Bern. Er war auch als leitender Arzt für Innere Medizin und als ärztlicher Leiter der spezialisierten Abteilung für Akut-Geriatrie am GZF-Rheinfelden sowie als leitender Arzt am Kantonsspital Baselland und am Spital Zofingen tätig. Seit 2019 ist er Chefarzt des Geriatrie-Spitals Adullam in Basel.