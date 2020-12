Efringen-Kirchen Ein besonderes „Kaufhaus“

Istein. Wer in Istein noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, kann sich im Dorf ein besonderes Präsent holen oder sogar bringen lassen. Die Idee für das „Kaufhaus auf vier Etagen (aber ohne Rolltreppe)“ brachte die Bürgerinitiative IME (Istei macht ebbis) ins Rollen. Seit etwa vier Wochen steht das zweite Telefonhäuschen im Dorf, diesmal an der Roten Bruck. In Istein sei schon seit einer Weile gerätselt worden, was dort Einzug halten wird, teilt das IME-Team in einem Schreiben mit. „Nun ist die Katze aus dem Sack.“ Zehn Aussteller, allesamt Hobbykünstler aus dem Dorf, zeigen ihre Waren in acht „Schaufenstern“ auf vier Etagen. Was gefällt, kann direkt erworben werden. Dazu gibt jeder Aussteller sein Logo mit Telefonnummer in seinem Fenster bekannt. Das gewünschte Stück kann telefonisch bestellt und dann abgeholt werden. Auch bestehe laut IME-Team die Möglichkeit, sich das Ausgesuchte nach Hause liefern zu lassen.