Efringen-Kirchen: Ein bunter Zug zieht durch Istein

Angeregt durch das Motto „ 1001 Nacht“ hatten sich ganz viele junge und ältere Narren in morgenländische Kleidung „geworfen“. Scheichs, Beduinen und Beduininen, Haremsdamen und Bauchtänzerinnen mit glitzernden Schleiern und Kleidern, prächtige Aladins, Sultan plus Sultanin, kleine Elefanten und sogar ein großes Kamel tauchten auf. Daneben gab es natürlich noch Cowboys, Könige und Prinzessinen,Ritter, Polizisten, Zauberer, Feen, Schmetterlinge, Maikäferchen, Clowns und mehr. Vom Wagen flogen „Kamellen“ und Gummibärchentüten. Karnevals- und Fasnachtshits dröhnten aus den Lautsprechern. An der Halle stieg die Abschlussparty.