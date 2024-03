Efringen-Kirchen: Ein fröhlicher Bienenschwarm

Dass dem so ist, bewiesen die strahlenden Kinderaugen. Die Freude, den Eltern zeigen zu dürfen, was gelernt wurde, war den Tänzerinnen anzusehen. Beim Überraschungstanz zum Lied „Ich bin ein Dorfkind, und darauf bin ich stolz“ flogen die Röcke und die Zöpfe vor Begeisterung. Hannah Carstensen und Romy Wilhelm führten ganz hervorragend mit ihrer Ansage zum jeweiligen Tanz hin. Eine kleine Kaffeepause, dann kam das mit Spannung erwartete Theaterstück, bei dem moderne Songs eingespielt wurden. Der Inhalt - ein Wolfsmädchen sucht für seinen Vater das Glück. Auf der Suche nach dem Glück begegnet es unterschiedlichen Tieren. Ob Eichhörnchen, Kaninchen, Eule, Bär oder Hirsch – keiner wusste, wo das Glück zu finden ist. Ganz besonders süß war hier der Auftritt der reizenden Marienkäferchen und der temperamentvollen Honigbienchen. Nun, das Ende soll auch verraten werden. „Das Glück liegt in uns selbst“, so die Botschaft des Märchens.