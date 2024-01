Efringen-Kirchen: Ein Herz für krebskranke Kinder

Der gesamte Erlös kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder zugute, der im vergangenen Jahr ein neues Elternhaus in direkter Nachbarschaft zur neuen Kinder- und Jugendklinik eingeweiht hat. Die Baukosten in Höhe von 14,5 Millionen Euro sowie der Unterhalt der Einrichtung werden ausschließlich über Spenden finanziert. In dem Elternhaus können betroffene Eltern, deren Kind an Krebs erkrankt ist und stationär in der Klinik behandelt werden muss, sowie Geschwister der erkrankten Kinder für die Dauer der Behandlung kostenlos übernachten. Auch das umfassende Betreuungsangebot kann zum Nulltarif in Anspruch genommen werden. Das Elternhaus, so der Förderverein, soll zu einem „geborgenen Zuhause auf Zeit“ werden.

Weitere Aktionen

Nicht nur über den erzielten Erlös beim Kaffeenachmittag im Isteiner Pfarrkeller unterstützt Margret Brändlin mit ihrem Team unermüdlich den Förderverein. Weitere Aktionen sind die Teilnahme an drei Weihnachtsmärkten, nämlich beim adventlichen Markt der Schreinerei „Baum im Raum“ in Efringen-Kirchen, beim Weihnachtsmarkt in Herten sowie bei der Veranstaltung auf dem Rathausplatz in Efringen-Kirchen, die im zurückliegenden Dezember ein besonders großer Erfolg war und einen „sehr erfreulichen Erlös“ brachte.

Foto: zVg

Auch beim Wochenmarkt in der Reblandgemeinde sowie bis vor Kurzem noch auf dem Markt am Schlosspark in Bad Bellingen sind die Huttingerin und ihre Helfer aktiv und verkaufen unter anderem Kuchen. „Ich bin dankbar, dass mich so viele Kuchenbäckerinnen unterstützen“, sagt die Huttingerin.