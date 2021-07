Efringen-Kirchen Ein Schritt hin zur Normalität

Ausgehend vor der aktuellen Situation blickt man am Schulzentrum auch positiv in die Zukunft. Allerdings ist nach den Ferien zunächst nach einmal Vorsicht angesagt. So werde man während der ersten zwei Wochen unter anderem die Maskenpflicht wieder einführen. Schließlich besteht die Möglichkeit, dass sich eines der Kinder während des Sommerurlaubs – möglicherweise sogar unbewusst – infiziert.

Daneben wird man sich in den kommenden Monaten beziehungsweise im Lauf des kommenden Schuljahrs der Frage widmen müssen, wie sich die Corona-Krise und der Fernunterricht auf das Leistungsniveau der Schüler ausgewirkt haben. „Wir hatten sehr hohe Qualitätsstandards beim Fernunterricht“, betont Pilz. Allerdings sagt er auch: „Die Schere ist trotzdem da.“ Pilz meint damit, dass der Fernunterricht voraussichtlich die Schüler am oberen und an unteren Ende des Leistungsniveaus weiter auseinander gebracht hat. Man werde daher erneut die sogenannte Lernbrücke am Ende der Ferien anbieten. Das Konzept: Mehrere Lehrer bieten vorbereitende Kurse an, durch die ein möglicherweise bestehendes Defizit bereits vor dem offiziellen Unterrichtsbeginn ausgeglichen werden kann. Daneben sei auch eine Maßnahme auf Landesebene angekündigt worden, worum es sich dabei aber genau handelt, sei noch unklar.

Sanierung von vier Klassenzimmern läuft an

Eine im wahrsten Sinne des Wortes andere Baustelle ist während der Sommerferien auch die Fortsetzung der Schulsanierung. Trotz der Herausforderungen etwa mit Blick auf Materialknappheit oder zuletzt auch durch die starken Regenfälle sei man aktuell auf der Baustelle noch im groben Zeitplan. Vorgesehen ist, dass vier weitere Klassenzimmer bis zum Ende der Ferien technisch und baulich auf den neuesten Stand gebracht werden. „Es wäre natürlich super, wenn das klappt“, so Pilz.