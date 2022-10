Markgräflerland. Von Bad Bellingen bis Malsburg-Marzell reichte eine Serie von Einbrüchen in Schulen und einen Kindergarten am vergangenen Wochenende. In Bad Bellingen wurde in einen Kindergarten in der Hofstraße eingebrochen. Räumlichkeiten und Schränke wurden durchsucht. In Istein wurde in die Grundschule und in einen Vereinsraum eingebrochen. Vermutlich gelangten Unbekannte über den Keller in das Gebäude.