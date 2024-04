Efringen-Kirchen: Einen Marienkäfer gibts zum Geburtstag

Zum Geburtstag des Bürgerbusses bekamen alle Fahrgäste am Donnerstag einen großen Schokoladen-Marienkäfer und ein Dankschreiben in einer weißen Papiertüte als Geschenk. Ein besonderes Fahrtziel war am Geburtstag des Bürgerbusses der Seniorennachmittag in Istein, eine Veranstaltung, die zwei Mal angefahren wird. Später wurden die Senioren wieder ebenso sicher von den ehrenamtlichen Fahrern nach Hause gebracht.

„Regelmäßig fährt eine 97-jährige Frau aus Blansingen mit“, berichtet Christiane Breuer für das Team. Zwei Fahrerinnen und 22 Fahrer sowie zwei Männer und 16 Frauen im Telefondienst gehören zum ehrenamtlichen Team des Bürgerbusses. Das Team sei treu. „80 Prozent der Mannschaft der ersten Stunde sind auch heute noch dabei“, berichtet Breuer.