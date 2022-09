Efringen-Kirchen „Endlich die Wertschätzung, die das DRK verdient“

Einsätze

In 2021 gab es erneut einen Brandeinsatz in Istein und drei Einsätze des Sanitätsdienstes. In jedem Jahr fanden drei Blutspendetermine statt. Auch wurde in 2020 und 2021 der Ortsverein Grenzach-Wyhlen besonders unterstützt. Durch Aktivitäten wie Einkaufshilfen und Mitwirken bei den Teststationen und Impfterminen in Efringen-Kirchen und vielem anderen mehr wurden 2019 2856 Stunden abgeleistet, 2020 waren es 2448 und im vorigen Jahr gar 3172.

Jugend

Das Jugendrotkreuz zählt derzeit sechs Kinder. In 2019 wurden 478 Stunden Jugendarbeit geleistet, unter anderem bei der Blutspende oder auf dem Weihnachtsmarkt. Im Jahre 2020 waren es noch136 Stunden. Im Jahr 2021 fand keine Jugendarbeit statt.

Kasse

Der von Sandra Weidner vorgetragene Kassenstand entwickelte sich zur allgemeinen Zufriedenheit. In allen drei Jahren lagen die Einnahmen deutlich über den Ausgaben. Die Kassenprüfer hatten nichts zu kritisieren. Somit konnten die Kassiererin und der gesamte Vorstand entlastet werden.

Für das laufende Jahr werden knapp 5000 Euro investiert in Bekleidung, Funkgeräte, Wolldecken, Kunststofflagerbehälter sowie eine Markise für den Bus.

Neben lobenden Worten für die Arbeit des Ortsvereins in schwieriger Zeit fand Uwe Grauli vom Kreisverband auch kritische Worte, was die derzeitige Pandemielage angeht. Er sei sich sicher, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen werde, zumal nicht alle Infizierten wirklich erfasst würden.

Grüße und Dank

Bürgermeister Philipp Schmid dankte dem Ortsverein ebenso wie der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen, Philipp Haberstroh, und Peter Müller, 1. Hauptkommissar und Leiter des Polizeipostens in Kandern. Schmid bekräftigte, dass es gelte, wieder zu Vor-Corona-Verhältnissen zurückzukommen. Haberstroh fand es erstaunlich, wie viel ein kleiner Ortsverein doch zu leisten in der Lage sei. Müller stellte fest, dass das DRK gerade bei den Impfungen in der Öffentlichkeit besonders wahrgenommen wurde. Endlich erfahre es die Wertschätzung erfahre, die es verdiene.

Ehrungen

Sabine Afken und Verena Brunner wurden für 40 Dienstjahre im DRK mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Für 30 Jahre geehrt wurde Sandra Weidner. Ebenfalls geehrt wurden Julian Schöner für 10 und Tobias Weis für fünf Dienstjahre.

Wahlen

Auf Antrag eines Mitgliedes wurde der Posten eines Schriftführers besetzt. Gewählt wurde René Thal.