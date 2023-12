Efringen-Kirchen: Erfolgreiche Aktion

An 24 Abenden führte der Dorfspaziergang jeweils an ein anderes Adventsfenster. Eines einfallsreicher und schöner als das andere. An manchen Tagen gab es Unterhaltung und Musik, auch die Kinder waren mit ihren Instrumenten engagiert dabei. Rund um den Grill wurden bei Punsch und Glühwein nachbarschaftliche Kontakte gepflegt. Der Erlös von 708 Euro wurde an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg gespendet.

Noch bis zum 6. Januar sind die Fenster zu bewundern. Zu sehen sind sie zudem im Internet unter www.landfrauen-blansingen.de. Ein Flyer mit den 24 Adressen gibt es am Eierstand Ecke Schanzstraße/Alemannenstraße.