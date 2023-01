Efringen-Kirchen Erlös vom Dämpfifest wird weitergegeben

Dank an die vielen Helfer

Ortsvorsteher Grässlin warf vor den vielen im Feuerwehrkeller anwesenden Bürgern einen Blick zurück in den Sommer. Erst relativ spät sei im Dämpfifestausschuss der Entschluss gefallen, das beliebte Fest in Mappach nach dreijähriger Pause wieder durchzuführen. Der Kartoffelspende von Werner und Gudrun Brehm und der großen Schar von Helfern sei es zu verdanken, dass man das Fest im Oktober bei Traumwetter so gut über die Bühne habe bringen können, so Grässlin. 142 Helfer standen auf der Liste, darunter zahlreiche Neubürger und auch Jugendliche aus dem Dorf. Am 18. März soll ihnen allen zu Ehren ein großes Helferfest in der Halle stattfinden, kündigte Grässlin an.