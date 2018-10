Efringen-Kirchen Erschließung auf der Zielgeraden

Der Weg für die Ansiedlung von Gewerbeunternehmen wird aktuell in Kleinkems geebnet. Die Erschließungsarbeiten befinden sich im Bereich „Vollenburg West“ auf der Zielgeraden. Im Hintergrund geht es zugleich darum, welche Firmen hier ein neues Domizil erhalten.

Von Marco Fraune

Kleinkems. Über mangelndes Interesse von Seiten der Unternehmen kann sich Siegfried Kurz von der Gemeinde-Entwicklungsgesellschaft (GEG) Efringen-Kirchen nicht beschweren. „Die Nachfrage ist sehr gut.“ In Jubelstimmung will er aber nicht verfallen, wohlwissend um den Unterschied zwischen Interessensbekundungen und Vertragsabschlüssen für ein Grundstück. Wesentlich mehr als 20 Interessenten gebe es aktuell.

Welche Branchen künftig hier ihr Geschäft betreiben, darüber will der GEG-Geschäftsführer daher noch keine konkrete Aussage machen. „Man muss versuchen, einen ordentlichen Mix hinzubekommen.“ Dazu zählt die Berücksichtigung, ob die Firmen Arbeitsplätze vor Ort schaffen, langfristig die kommunale Kasse mit Gewerbesteuereinnahmen füllen und umweltverträglich sind.

Nächster Meilenstein wird daher die Aufsichtsratssitzung im November sein, wenn es darum geht, eine Auswahl zu treffen, wer auf dem westlichen Teil des ehemaligen Zementwerk-Areals ansiedeln darf. Wie berichtet, sind zwei Grundstücke bereits an einen Autoteile-Handel und an ein Wohnbauunternehmen verkauft. Insgesamt umfasst das Gewerbe- und Mischgebiet 14 Hektar. Dies ist unterteilt in das 7,22 Hektar große Industrie- und Gewerbegebiet „Vollenburg Ost“ auf der östlichen Seite der Bahnlinie sowie „Vollenburg West“ auf der westlichen Seite, was 6,8 Hektar Mischgebiet umfasst, also eine kleine Wohnbebauung plus Gewerbegebiet.

„Vollenburg Ost“ folgt im Anschluss

Hier zeichnet sich auch schon deutlich die künftige Straßenführung ab, teilweise ist bereits ein Bürgersteig hergerichtet. Große Kabeltrommeln und hohe Kieshaufen gehören ebenso zum Baustellenbild. „Wir sind sehr weit mit den Arbeiten“, ist Kurz zufrieden mit dem Baufortschritt. Sollte das Wetter mitspielen, rechnet er mit einem Abschluss der Erschließungsarbeiten zum Ende dieses Jahres. Die Entwässerung sei ebenso wie die Bewässerung fast fertiggestellt. Auch etwa 80 Prozent der Straßenführung sind erledigt. Dann gehe es zudem noch an die Restarbeiten, zu denen auch die Energieversorgung zählt.

„Wir liegen mit den Arbeiten innerhalb dessen, was wir uns vorgestellt haben“, verweist der GEG-Geschäftsführer darauf, dass es ohne Höhen und Tiefen abgelaufen sei. Einzige Unwägbarkeit sei nun voraussichtlich das Wetter, also dass es keinen zu frühen und starken Wintereinbruch gibt.

Nach der Insolvenz der Firma Trickes kann die Gemeinde auch östlich der Bahnlinie ein bis zu 25 000 Quadratmeter großes Grundstück anbieten. Hier gebe es jedoch „noch keine entscheidende Entwicklung“, so Kurz zum aktuellen Stand. Aktuell liege der Fokus mit dem Verkauf der Grundstücke und der Erschließung auf „Vollenburg West“ , danach folge erst der östliche Bereich. „Den kann man gut verwerten. Da habe ich keine Bedenken“, ist der GEG-Geschäftsführer auch hier zuversichtlich.