Efringen-Kirchen Gerätehaus: Erste Grundstücke erworben

Laut Weiß sind inzwischen vier von fünf Kaufverträgen und damit über einen Anteil von 66 Prozent an der Gesamtfläche bereits abgeschlossen. In einem weiteren Fall sei noch nicht über die Varianten Kauf oder Tausch entschieden worden, so Weiß.

"Raumbuch" zu logistischen Abläufen ist in Arbeit

Das mit der Organisation des Vergabeverfahrens beauftragte Ingenieurbüro Thiele erstelle derzeit zusammen mit einer Arbeitsgruppe der Feuerwehr ein „Raumbuch“, in dem die logistischen Abläufe zwischen den in der Bedarfsplanung festgehaltenen Räumen genau festgelegt werden, informierte Weiß. Im Rahmen einer Vorabprüfung werde die Überlegung geklärt, auch die Bergwacht Istein mit ins Gebäude hinein zu nehmen. Weiß geht davon aus, dass bis Ende dieses Jahres der Flächenkauf abgeschlossen, beziehungsweise eine Tauschvereinbarung getroffen sei, so dass man mit einer „gewissen Sicherheit“ mit der Planung beginnen könne.