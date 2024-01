Efringen-Kirchen: Erster Schritt ins Jubiläumsjahr

„Das Jubiläum wird mit mehreren Veranstaltungen gefeiert“, erklärte Helmut Grässlin. Als nächstes stehe das Festbankett in der Kirche am 13. April an, ferner das Konzert des TSC Chors am 21. April, das Maifest der Freiwilligen Feuerwehr Mappach am 1. Mai, das Dämpfifest am 13. Oktober und die Popmesse des Gesangvereins Mappach am 30. November. Besonders hob der Ortsvorsteher den Tag des offenen Dorfes am 23. Juni hervor, an dem sich Mappach mit einer Festmeile vorstelle. In diesem Zusammenhang bedankte sich Grässlin beim Jubiläumsausschuss, ohne den das Jubiläumsjahr nicht zu bewerkstelligen sei, wie ebenso all jenen, die sich bei den Veranstaltungen einbringen würden. Zum Abschluss gab es eine Foto-Schau zahlreicher Aufnahmen aus der Geschichte Mappachs.