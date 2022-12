Efringen-Kirchen Essensgebühr steigt

Efringen-Kirchen (bea). Die Essensgebühren im Kinderhaus Efringen-Kirchen werden um rund 17 Prozent erhöht. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Das heißt, dass ab dem 1. Januar 110 Euro (plus 16 Euro) im Monat für Frühstück, Mittagessen und Imbiss für ein Kind in der Ganztagesbetreuung fällig werden, für Kinder in der Betreuungsform „Verlängerte Öffnungszeiten“ 90 Euro (plus 14 Euro). Für Kinder in der Regelgruppe und in der Halbtagskrippe, in denen kein Mittagessen eingenommen wird, beträgt die Essensgebühr künftig 26 Euro im Monat (plus vier Euro). Mit der Erhöhung wird wie schon bei der vergangenen Anpassung im Jahr 2021 wieder ein Kostendeckungsgrad von 87 Prozent angestrebt, hießt es in der Beschlussvorlage.