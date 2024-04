Efringen-Kirchen: Fasnachteröffnung wieder in der Halle

Johannes Britsche berichtete von elf Monatsversammlungen und acht Vorstandssitzungen. Die Zunft nahm an verschiedenen Umzügen sowie am Vogteitreffen teil. Der Einsatz am Volksmarsch im Mai, bei dem der Verkauf der Forellen gut angenommen wurde, habe sich gelohnt. Beim Dreiländerwettkampf der Chlotze Horni nahmen zwei Mannschaften teil. Auch beim Grümpelschießen war die NZ mit zwei Mannschaften vor Ort. Im Oktober wurde im Rahmen eines Ausflugs das Lindt-Home of Chocolate in Zürich besucht, hob Britsche einige Termine hervor.

Dann begann die Saison mit der Fasnachtseröffnung am „11.11.“. In Binzen wurde die Partnerzunft, die Binzemer Thonnerknaben, an deren Fasnachtseröffnung besucht. Die Zunft konnte sich über einen ausverkauften Zunftabend freuen, wie der OZUME erklärte. Es folgte der Sonntagsumzug, die Kinderfasnacht und das Programm am Rosenmontag. Mit dem Fischessen am Aschermittwoch wurde die Fasnacht verabschiedet. Johannes Britsche dankte allen für ihren Einsatz. Der Dank ging ebenso an die örtlichen Vereine, allen voran der Isteiner Guggemusik und dem Musikverein Istein.