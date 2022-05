Istein. Die Narrenzunft Isteiner Drübel und die Bergwacht Istein veranstalten am Pfingstwochenende, 4. und 5. Juni, ihr Weinfest im Schlossgut Istein. Neben dem gemütlichen Beisammensein bei Essen und Trinken werden Führungen durch den historischen Ortskern unter der Leitung von Franz Kiefer angeboten. Die Führungen starten am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist am Eingang zum Schlossgut. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung für die Führung gebeten, per E-Mail an Andreas.Scherer@Bergwacht-Istein.de oder telefonisch ab 18 Uhr unter 07628/34 89 885.