Efringen-Kirchen Festliche Suche

Kammerer ist begeistert und stolz, dass die Wintersweiler so kreativ waren und sich alle Altersklassen beteiligten. So haben auch neu zugezogene Bürger an der Aktion teilgenommen, ebenso wie der Kindergarten, der drei Fensterläden gestaltet hat. „Jeder einzelne Laden erzählt nun seine ganz eigene Geschichte. Jeder ist für mich besonders und sehr schön“, sagt die Ortsvorsteherin.

Wie lange die Fensterläden zu sehen sind, entscheiden die Bewohner selbst. Kammerer geht davon aus, dass die meisten ihren Laden um den 6. Januar abbauen.

Wer an den Feiertagen einen Spaziergang mit der Familie macht und Spaß am Entdecken hat, sollte die Chance nutzen, die 24 Fensterläden zu suchen. Sie sind im ganzen Ort verteilt – teilweise auch etwas versteckt. Und wer nicht alle findet, kann trotzdem den schönen Ausblick in Wintersweiler genießen.