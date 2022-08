Efringen-Kirchen Fiesta auf dem Rathausplatz

Geschwoft bis nach Mitternacht

Bald füllte sich auch die Tanzfläche vor der Bühne. Und als dort nach Sonnenuntergang die Santana-Revival-Band nicht nur Songs des Latino-Gitarristen erklingen ließ, sondern auch viele weitere Lieder aus Rock und Pop, etwa von Creedence Clearwater Revival, Steppenwolf, den Dire Straits oder Deep Purple, drängten sich die Tanzfreudigen auf der Fläche vor den „Soul Sisters Blond“ und schwoften zu „Samba Pa Ti“, „Brothers in Arms“ und „Smoke on the water“ bis nach Mitternacht. „Wir sind sehr zufrieden“, meinte Kaufmann in ihrer Bilanz der „Mexikanischen Nacht“. Der Förderverein hatte 40 Helfer aufgetan und lag mit den passenden Speisen voll auf der Linie des Besuchergeschmacks. Auch die Musik habe bestens gepasst und das Wetter mitgespielt.

Kaufmann: „Das ganze Dorf hat mitgeholfen“

„Teilweise sind wir an unsere Grenzen gestoßen, was die Versorgung der Besucher anging“, sagte Kaufmann. Man habe einfach nicht mehr Bedienungspersonal stellen können, und auch der Selbstbedienungs-Service verlief nicht ohne Wartezeit in der Gäste-Schlange. Allerdings murrte da erfreulicherweise niemand.

Dank sagte Lucia Kaufmann abschließend nicht nur den Fördervereins-Mitgliedern, sondern auch den Helfern aus dem Musikverein, der Feuerwehr, der Guggemusik „Ziefägge“ und dem Gesangverein „Rhenus“. „Da hat das ganze Dorf mitgeholfen, damit wir eine wunderschöne Fiesta bieten konnten“, sagte die Vorsitzende.