Efringen-Kirchen Fortbildungen für Winzer

Die Schwerpunkte der Fortbildungen gibt die Natur vor: Thema seien jeweils aktuelle weinbauliche Themen, erläutert Stücklin.

2021 stand das Thema Frostschäden im Mittelpunkt. In den davorliegenden, heißeren und trockeneren Jahren, ging es darum, wie Winzer sich gegen den Klimawandel wappnen können. „Wir versuchen immer, aus solchen besonderen Jahren zu lernen“, so Stücklin. Seit Juli 2020 ist zudem das Biodiversitätsgesetz in Kraft, durch das die landwirtschaftlichen Betriebe angehalten werden, weniger Spritzmittel einzusetzen und verstärkt auf ökologische Bewirtschaftung umzusteigen.

Gerade im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, wie schwierig das ist, gibt Stücklin zu bedenken. Öko-Betriebe hätten bis zu 80 Prozent Ertragsausfall zu beklagen gehabt, trotz intensivem Einsatzes des für sie zulässigen Rebschutzes.

Auch dem Thema pilzwiderstandsfähige Reben – Piwis – wendet sich Stücklin in seinen Fortbildungsveranstaltungen zu. Für ihn sind sie nicht die Lösung aller Probleme: Bei den meisten dieser Sorten hätten im vergangenen Jahr zusätzlich Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen. Hansjörg Stücklin ist selbst in einem landwirtschaftlichen Betrieb großgeworden. Der Diplomingenieur für Weinbau und Önologie war von 1986 bis 1993 Weinbauberater für den Bereich Tuniberg/Bodensee, seit 1993 bekleidet er diese Funktion für das Markgräflerland.

weitere Information: Die Sachkundefortbildungsveranstaltungen mit Hansjörg Stücklin finden am Donnerstag, 10. Februar, und am Mittwoch, 23. Februar, jeweils von 19 bis 21 Uhr statt, weitere Termine gibt es am Donnerstag, 17. Februar, und Dienstag, 8. März, mit Weinbauberater Tobias Burtsche und am Donnerstag, 3. März, sowie am Donnerstag, 10. März, mit Weinbauberater Egon Zuberer. Für die Ausstellung der Fortbildungsbescheinigung wird eine Gebühr von zehn Euro erhoben. Anmeldung über die Webseite des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald: www.breisgau-hochschwarzwald.de