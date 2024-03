Efringen-Kirchen: Frey will erneut in Kreistag

Es ist das feste Ziel von Bündnis 90/Die Grünen bei dieser Wahl mindestens zwei Mandate für den Wahlkreis acht, Markgräflerland, der aus den Gemeinden Schliengen, Bad Bellingen und Efringen-Kirchen besteht, in den Kreistag des Landkreises Lörrach zu entsenden. Gerade in diesen Zeiten braucht es den grünen Sachverstand in allen Lebensbereichen, sei es beim Kampf gegen den Klimawandel oder unseren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte Denzer. Einen „prominenten Grünen“ konnte man für die Liste gewinnen: Josha Frey. Fast 13 Jahre lang gehörte er bis zum vergangenen Jahreswechsel dem Landtag Baden-Württemberg an und hat auch schon gut zwölf Jahre im Kreistag des Landkreis Lörrach ein Mandat gehabt.

Bei der Kandidatenkür wurde jüngst Anja Schaffhauser, Efringen-Kirchen, auf Platz eins gewählt. Schaffhauser ist Gemeinderätin in Efringen-Kirchen und gehört ebenso dem Kreistag an. Auf Platz zwei rangiert Josha Frey, der in Kandern wohnt, aber auf der Markgräflerland-Liste kandidiert. Wie Schaffhauser ist Selina Denzer aus Efringen-Kirchen, dort ebenfalls Gemeinderätin und zudem mit einem Mandat im Kreistag versehen, auf Platz drei. Die Plätze vier bis sieben nehmen auf der Liste, in dieser Reihenfolge, Stefan Bohusch, Rheinfelden, Georg Hoffmann, Schliengen, Karsten Willmann, Schliengen, und Michael Schmitt-Mittermeier, Schliengen, ein.