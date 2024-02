Efringen-Kirchen: Führungsteam in Ämtern bestätigt

Rückblick

Schriftführerin Ingrid Ruff berichtete von zahlreichen Wanderungen und Anlässen des vergangenen Jahres. Insgesamt dreizehn Wanderungen hatte der Verein durchgeführt, außerdem war man zu einem Frühstück im Golfhotel und bei einem Fischessen. Eine Jahresfeier habe man auch veranstaltet, erklärte Ruff. Über die Werktags Wanderungen berichtete Heinz Brunner, leider konnten im Jahr 2023 wetterbedingt nur zwei davon stattfinden, meinte Brunner. Elmar Kiefer ergänzte die Statistik. Nach seiner Rechnung wurden bei den dreizehn Wanderungen etwa 136 Kilometer zurückgelegt. Die 252 Teilnehmer seien bei den 13 Wanderungen insgesamt 50 Stunden unterwegs gewesen. Wanderführer waren Heinz Brunner, Rita Kiefer, Franz Lagleder, Uli Schäfer, Helmut Rettner, Ingrid Ruff, Elmar Kiefer und Edgar Zimmermann.

Termine

Am 24. März findet die Frühlingswanderung rund um den Hertener Berg statt, am 1. Mai nimmt man teil am Isteiner Volksmarsch, am 5. Mai ist eine Wanderung in Birkendorf – Rothaus, am 26. Mai auf dem Panoramaweg im Wiesental, am 9. Juni auf dem Panoramaweg „U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg“, am 30. Juni Runde von Wittlingen, am 7. Juli und am 21. Juli Wanderungen in der Schweiz und am 4. August wieder eine Wanderung in St. Peter im Schwarzwald. Am 25. August gibt es eine Tour im Schweizer Jura, am 6. September findet die Jahresfeier im Isteiner Sternen statt und vom 15. Bis 18. September eine Wanderung am Bodensee. Den Sauserbummel in heimatlichen Gefilden unternehmen die Wanderfreunde am 29. September und die Abschlusswanderung geht am 13. Oktober in den Schwarzwald.