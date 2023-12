Efringen-Kirchen: SPD-Ortsverbände rücken zusammen

Wird eine Fusion nicht gewünscht, könnte die SPD Schliengen-Bad Bellingen einem „Distrikt SPD Efringen-Kirchen“ untergeordnet sein. Der Name SPD Schliengen-Bad Bellingen bliebe bestehen, solange der Verein aktiv ist, der Rechner der SPD Efringen-Kirchen könnte zum Beispiel die Einnahmen aus Schliengen mit verwalten. Der Vorstand in Schliengen bestünde dann nur aus Vorsitzendem, Schriftführer und Beisitzer, erläutere Agatiev. Distrikte kümmern sich zum Beispiel auch um die Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahl in ihrem Ort. Eine Mustersatzung für diese Lösung will Ana Agatiev kopieren und verschicken.

Ortsvereine diskutieren

In den Ortsvereinen soll über die Möglichkeiten diskutiert werden. Zeichnet sich keine Einigung ab, kann die Kreis-SPD eine Lösung anordnen. Per Stimmungsbild-Entscheid war man sich einig, dass nun in beiden Ortsvereinen über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit diskutiert werden soll.

Präsenter vor Ort

Einig waren sich die Anwesenden, dass die SPD vor Ort gerade vor den anstehenden Kommunalwahlen, mit jüngeren und älteren Mitgliedern viel präsenter in der Öffentlichkeit werden müsse. In Efringen-Kirchen haben immerhin die Aktiven, außer in den Ortsteilen Egringen und Mappach, bereits mehrere Kandidaten für die Wahlen gefunden.

„Wir sollten wieder mehr die kleinen Leute vertreten“, fand Koschmieder. „Und wir müssen akzeptieren, dass viele Menschen nicht mehr gleich in eine Partei eintreten wollen, auch wenn sie für eine Partei antreten“, erinnerte Schweizer.