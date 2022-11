Efringen-Kirchen Gedenken an Tote

Der Gottesdienst in Welmlingen beginnt um 10.30 Uhr. Anschließend findet in der Kirche gemeinsam mit dem Ortsteil Blansingen eine Gedenkfeier statt. Danach wird Ortsvorsteherin Andrea Wahler eine Blumenschale am Kriegsdenkmal in Blansingen abstellen und Ortsvorsteher Richard Ludin einen Kranz am Gedenkstein in Welmlingen niederlegen.