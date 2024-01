Efringen-Kirchen: Gemeinde eine Chance geben

Egringens Ortsvorsteher Bernd Meyer warb für mehr Beteiligung seitens der Bevölkerung an den Ortschaftsratssitzungen. „Auch dieses Jahr waren die Zuhörer in den Sitzungen recht übersichtlich, was auch für uns nicht motivierend ist“, hielt Meyer fest. Jeder sei willkommen und könne seine Rückmeldung einbringen. Die nächste Chance dazu gebe es am Dienstag, 16. Januar, ab 20.15 Uhr im Feuerwehrkeller.

Dinge die nicht gefallen

In seinem Ausblick sagte Bernd Meyer, dass die nächsten Jahre anstrengend würden und einige Veränderungen mit sich brächten. „Es wird Entscheidungen geben, die nicht allen gefallen werden.“ Schaue er aktuell mit seinem Wissen von heute auf die zurückliegenden 15 Jahre zurück, dann seien auch dort nicht alle Entscheidungen glücklich gewesen. Jedoch sei dies in der damaligen Situation mit bestem Wissen und Gewissen so entschieden worden. „Das bedeutet, gebt Efringen-Kirchen mit seinen Teilorten eine Chance sich neu aufzustellen und für die Zukunft zu stärken“, sagte Meyer. Mit der Teilnahme an öffentlichen Sitzungen und der Beteiligung an den bevorstehenden Kommunalwahlen könne jeder dazu beitragen. „Zeigt keinen politischen Verdruss, sondern beteiligt euch“, sagte der Ortsvorsteher.