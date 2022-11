Efringen-Kirchen Gemeinden sollen kooperieren

Weniger Pfarrer

Die künftigen Formen des Miteinanders sollen die Gemeinden selbst finden, sie sollen nicht „von oben“ aufgedrückt werden. Man müsse sich aber von der Einstellung lösen, so Pfarrer Braukmann, dass jeden Sonntag in jeder Kirche ein Gottesdienst stattfinden muss. Da dies in den Kirchengemeinden Egringen, Mappach und Wintersweiler schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall ist, wurde diese Nachricht von der Zuhörern gelassen aufgenommen. Auf die Frage, warum es so wenige Pfarrer gebe, verwies Martin Braukmann auf die mangelnde Beliebtheit des Pfarrberufs. Theologie würden viele studieren, Gemeindepfarrer wollten nur wenige werden. Die Zugangsvoraussetzungen von der Landeskirche seien sehr hoch angesetzt, findet er. In dem Bericht des Kirchengemeinderats an das Dekanat wird nun angeregt, Absolventen von Bibelschulen den Zugang zum Pfarrberuf zu erleichtern. „Ist ein brennendes Herz für Jesus nicht wichtiger als ein Pädagogikkurs an der PH?“, fragte Braukmann provokativ.