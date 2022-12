Efringen-Kirchen Gemeinsames Miteinander

Wohingegen Pfarrer Martin Karl in der Begrüßung auf die Weihnachtszeit einstimmte und zum Spenden aufrief, trug Ortsvorsteherin Daniela Britsche das Gedicht „Ein kleiner Baumwollfaden“ vor und dankte den Beteiligten. Im vorgetragenen Gedicht treffen sich der kleine Baumwollfaden und das kleine Klümpchen Wachs in einem Moment, in dem beide an sich zweifeln. Sie entschließen sich dann, sich zu einem Teelicht zu verbinden, denn es sei viel besser, ein kleines Licht anzuzünden, als in Dunkelheit zu verharren, heißt es in dem Gedicht. Damit wünschte Britsche den Anwesenden friedvolle Weihnachten.

Michael Schittenhelm sagte im Nachgang, dass es normalerweise mehr Gedichte gebe, dies dieses Jahr krankheitsbedingt aber nicht möglich sei. Das Mitglied des Musikvereins und Organisator des Adventssingens erklärte, dass normalerweise auf jedes Lied ein Gedicht folge. Hintergrund dieses Wechsels sei, dass es wie ein Familienabend sein soll. „Die Kirche soll wie daheim sein“, erläuterte Schittenhelm. Es ginge um das gemeinsame Miteinander. Auch erklärte er, dass die Spende immer an einen anderen Verein ginge. So wurden schon Hospize und Kinderhäuser unterstützt. Dieses Jahr sei es Löwenstark. Der Check mit den Spenden aus der Kollekte wird traditionell am Neujahrsempfang übergeben.

Die Elterninitiative wurde von Eltern mit unterschiedlich beeinträchtigten Kindern gegründet. Sie tauschen sich über das alltägliche Leben mit ihren Kindern in Lörrach und Umgebung aus.