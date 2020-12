Efringen-Kirchen Gottesdienste mit Voranmeldung

Efringen-Kirchen (ov/ilz). „Durch die Voranmeldung wollen wir gewährleisten, dass möglichst viele Besucher an unseren Gottesdiensten teilnehmen können“, teilt das evangelische Pfarramt in einem Schreiben an die Presse mit. An Heiligabend gibt es im Kernort Efringen-Kirchen dieses Jahr vier Gottesdienste: Zwei finden um 11 sowie um 12 Uhr im Museums- und Pfarrgarten statt. Sie werden vom Posaunenchor und den Kindern des Kindergottesdienstes mitgestaltet und sind identisch. Das gleiche gilt für die beiden Christvespern an Heiligabend um 16.30 und 22 Uhr in der Christuskirche.

Auch zwischen den beiden identischen Festgottesdiensten am ersten und zweiten Weihnachtstag können die Gottesdienstbesucher wählen. Beide sind in der Christuskirche und beginnen jeweils um 10.30 Uhr.