Efringen-Kirchen Gottesdienste zu Weihnachten

Am Samstag, 24. Dezember (Heilig Abend), findet ab 15 Uhr das Krippenspiel „Der Weihnachtsstern“ im Freien am Sportheim beim Laschabau in Istein statt. Ab 17 ist Christmette in St. Franz von Sales in Kandern. In St. Michael in Istein wird die Christmette ab 22 Uhr gefeiert.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 25. Dezember, lädt die Kirchengemeinde ab 10 zum Festgottesdienst zu Weihnachten in St. Michael in Istein ein. Zeitgleich findet der Festgottesdienst zu Weihnachten auch in St. Franz von Sales in Kandern statt.