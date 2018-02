Efringen-Kirchen Grippewelle wirkt sich aus

Insgesamt 144 Spendenwillige kamen zum jüngsten Blutspendetermin in die Isteiner Festhalle. Darunter waren 18 Erstspender. 17 Personen durften aus gesundheitlichen Gründen nicht spenden.

Efringen-Kirchen (sas). „Aufgrund der aktuellen Grippewelle konnten wir leider die Zahlen der vergangenen Jahre nicht erreicht“, erklärt Thomas Gubisch vom DRK-Ortsverein Efringen-Kirchen auf Nachfrage. Sonst seien immer knapp 200 Spender gekommen. „Bei der bundesweit rückläufigen Bereitschaft, Blut zu spenden, schmerzt es natürlich besonders, wenn zusätzlich Spender wegfallen“, meint er. Aber das DRK sei dankbar über jede Konserve, die Leben rettet. Insgesamt 127 Blutkonserven konnten gewonnen werden.

Neben dem Team vom Blutspendedienst waren 20 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Diese setzen sich zusammen aus dem Ortsverein, dem Krankenpflegeverein Efringen-Kirchen, befreundeten Ortsvereinen und dem Hausmeister. „Er unterstützt uns ebenfalls tatkräftig beim Vorbereiten der Halle und später beim Abbau und Aufräumen“, lobt Gubisch.

Ein Blutspendetermin beginne für die Verantwortlichen immer etwa ein Jahr vor dem eigentlichen Termin mit dem Reservieren der Halle. Vier Wochen vor dem Termin werden Getränke und das Essen bestellt. Drei Wochen vor dem Termin werden Plakate und große Banner aufgehängt. Am Abend vor dem Spendentermin wird dann die Küche durch die Bereitschaft und das Jugendrotkreuz vorbereitet, damit am Blutspendetag nur noch die Halle an sich, die am Vormittag noch für den Sportunterricht der Schule benötigt wird, zügig mit Tischen und Stühlen ausgestattet werden kann. „Und nach dem Spendetermin muss natürlich wieder alles zurückgebaut werden“, erklärt Gubisch. Insgesamt stecke hinter einem solchen Termin also deutlich mehr Arbeit, als die Spender wahrnehmen.

Die Halle in Istein habe sich als Spendeort bewährt, da dort deutlich weniger Veranstaltungen stattfinden als in der noch größeren Mehrzweckhalle in Efringen-Kirchen. „Dadurch können wir flexibler auf die Terminvorschläge vom Blutspendedienst in Baden-Baden reagieren“, sagt Gubisch. Die Halle biete außerdem ausreichend Platz für alle Stationen und sei verkehrstechnisch gut per Auto oder Bahn erreichbar.

Der nächste Blutspendetermin findet am 5. Juni in der Festhalle in Istein statt.